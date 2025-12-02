ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Филиппо назвал Макрона главным противником мира на Украине

Лидер французской партии "Патриоты" заявил, что для прекращения конфликта нужно перестать посылать вооружение и деньги Киеву, который "погряз в коррупции"
08:38

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо охарактеризовал президента Франции Эмманюэля Макрона как главного противника мирного урегулирования на Украине.

"Говорит главный противник мира!" - написал Филиппо в X, комментируя переговоры Макрона с Владимиром Зеленским.

По словам французского политика, чтобы действительно прекратить украинский конфликт, необходимо перестать посылать вооружение и деньги Киеву, который "погряз в коррупции".

1 декабря Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном. По итогам встречи Макрон заявил, что Франция не в праве "читать нотации" Украине в связи с разразившимся в этой стране коррупционным скандалом, однако "может быть требовательной", учитывая тот факт, что она среди прочих дает Киеву деньги и "поддерживает военные действия". Французский президент также выразил удовлетворение тем, как ведется борьба с коррупцией на Украине, и заявил, что видит, как принимаются политические решения в этом контексте. 

