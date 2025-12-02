Axios: Белый дом обеспокоен продолжающимися ударами Израиля по территории Сирии

По информации портала, американская сторона рассчитывает на то, что государства смогут достичь соглашения по безопасности, которое в перспективе должно заложить основу для присоединения Сирии к Авраамовым соглашениям

© Ali Haj Suleiman/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена продолжающимися периодическими ударами израильской армии по территории Сирии, так как подобные действия могут подорвать все американские усилия по стабилизации ситуации в этой стране и по нормализации ее отношений с еврейским государством. Об этом со ссылкой на чиновников Белого дома сообщил портал Axios.

"Мы пытаемся убедить Биби (премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - прим. ТАСС) в том, что он должен прекратить это. Потому что если так продолжится дальше, он [тем самым] выстрелит себе в ногу - упустит огромный дипломатический шанс и превратит новое сирийское правительство в своего врага", - отметил один из собеседников портала.

Американская сторона рассчитывает на то, что Израиль и Сирия смогут достичь соглашения по безопасности, которое в перспективе должно заложить основу для присоединения арабской республики к Авраамовым соглашениям, предполагающим нормализацию отношений с еврейским государством. Однако имевшие место 28 ноября удары израильской армии уже частично подорвали работу над соглашением по безопасности. С прошлой пятницы американские официальные лица вели "напряженные переговоры" с израильскими и сирийскими официальными лицами, для того чтобы минимизировать дипломатические последствия инцидента.

"Сирия не хочет проблем с Израилем. <...> Но Биби повсюду мерещатся призраки", - добавил другой собеседник портала.

Ранее 28 ноября израильская армия нанесла удары с воздуха и открыла артиллерийский огонь по сирийскому поселку Бейт-Джан. Отмечалось, что на его территорию проник израильский военный патруль, произошли стычки между ним и местным населением. По данным телеканала Syria TV, удары привели к гибели более 20 человек. Израильская армия со своей стороны отметила, что ее действия носили ответный характер, поскольку перед этим ее подразделение подверглось атаке со стороны группировки, связанной с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Об отношениях Израиля и Сирии

Израиль ввел свои войска в буферную зону и на сирийскую сторону горы Хермон в декабре 2024 года после смены власти в Дамаске. Нетаньяху объяснил это тем, что соглашение о разделении сил с Сирией, подписанное в 1974 году, утратило силу.

17 сентября министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер при посредничестве и участии спецпредставителя США Тома Баррака провели в Лондоне переговоры. Согласно данным Syria TV, стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении сил на Голанских высотах 1974 года.

После этого президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что арабская республика в ближайшее время может подписать соглашение по безопасности с Израилем, однако такой шаг "никоим образом не означает нормализацию отношений" с еврейским государством или присоединение Дамаска к Авраамовым соглашениям. Однако, по информации телеканала Al Arabiya, дальнейшие консультации по договору зашли в тупик.