Эксперт Гюрдениз: Киев стремится распространить конфликт на бассейн Черного моря

По словам основателя турецкой морской доктрины "Голубая родина", атаки на танкеры в Черном море свидетельствуют о поражении Украины на суше

Редакция сайта ТАСС

© Turkish / Directorate General for Maritime / Handout/ Anadolu via Getty Images

СТАМБУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Атаки на танкеры в Черном море свидетельствуют о том, что Украина, проигрывая военные действия на суше, стремится распространить конфликт на весь черноморский бассейн с вовлечением в него Турции. Такое мнение высказал контр-адмирал ВМС в отставке, основатель турецкой морской доктрины "Голубая родина" Джем Гюрдениз.

Читайте также

Третья атака у берегов Турции. Российский танкер поврежден дроном

Ранее в связи с атаками на танкеры в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Турции в Черном море он заявлял, что Анкара должна потребовать созыва экстренного заседания Совбеза ООН для проведения международного расследования инцидентов. "Последние события направлены на то, чтобы Украина превратила Черное море в свою хаотическую реальность и продлила войну в интересах Парижа, Берлина, Лондона и Брюсселя с вовлечением в нее Турции", - написал Гюрдениз в X.

Он напомнил, что Турция с началом СВО строго придерживается режима "активного нейтралитета", предусмотренного Конвенцией Монтрё. В Анкаре неоднократно заявляли, что неукоснительно соблюдают эту конвенцию, подписанную в 1936 году, и на основе ее 19-й статьи с началом СВО закрыли зону проливов (Босфор и Дарданеллы) для прохода кораблей стран - участниц конфликта и неприбрежных стран.

"Членство в НАТО не препятствует соблюдению Турцией принципа нейтралитета. Она не может быть принуждена к каким-либо санкциям, не предусмотренным резолюциями ООН, давление со стороны США, Великобритании и ЕС не является обязательным для Анкары. Турция должна принять активные меры для обеспечения безопасности международной морской торговли в Черном море. Киеву следует открыто напомнить, что Турция играла незаменимую роль в функционировании зернового коридора, необходимо ограничить военную поддержку, оказываемую Украине некоторыми турецкими компаниями и учреждениями. Следует также напомнить, что два военных корабля Украины по-прежнему находятся в нашей стране. Если Анкара не предпримет необходимых шагов, то режим [Владимира] Зеленского, находящийся в сфере влияния США, Великобритании и ЕС, не постесняется превратить Черное море в военную лабораторию", - отметил отставной турецкий военный.

Министерство транспорта Турции сообщило во вторник, что танкер Midvolga 2, следующий из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от побережья республики. На его борту 13 членов экипажа, судно направляется в турецкий порт Синопа.

Ранее сообщалось, что танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Россию без груза, 28 ноября подали сигналы бедствия, когда находились соответственно в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник после заседания кабинета министров, что атаки на танкеры, совершенные в ИЭЗ республики, свидетельствуют о тревожном обострении украинского конфликта, и их невозможно оправдать.