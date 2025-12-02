Эксперт Рахман: страны мира должны противостоять русофобии Запада

Директор Юридического института международных отношений Бангладеш указал на необходимость честного изложения фактов о России

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Мировая общественность должна приложить активные усилия в ответ на русофобскую кампанию коллективного Запада. Об этом заявил директор Юридического института международных отношений Бангладеш Мизанур Рахман.

"Мы живем в очень сложное время: в западных странах через средства массовой информации проводится кампания русофобии. И я считаю, мы должны сделать все возможное, чтобы этому противостоять", - подчеркнул он, обращаясь к представителям целого ряда стран на Форуме иностранных выпускников советских и российских вузов в Пекине.

Рахман указал на необходимость честного изложения фактов о России, напомнив о важной победе Советского Союза во Второй мировой войне. Он также выразил надежду, что РФ одержит верх в противостоянии с "украинским фашизмом Зеленского".

"Борьба с фашизмом - это борьба со злом. <…> И это обязанность каждого человека", - добавил директор. Рахман отметил, что в связи с этим крайне важно укреплять взаимопонимание, продвигать сотрудничество между выпускниками советских и российских вузов.

Как заявил его коллега, ректор индийского Университета Гириджананды Чоудхури, профессор Кандарпа Дас, некоторые западные страны, невзирая на позицию Нью-Дели, который открыто заявляет о своем стремлении к укреплению дружбы с Москвой, "пытаются диктовать" индийской стороне, как ей выстраивать отношения с РФ. "Мы должны обсудить возможности расширения российского языкового и культурного пространства, образования и здравоохранения в Индии, как мы можем увеличить число абитуриентов для вузов России", - подчеркнул он.

Дас отметил, что Россия "учит, как стать гуманным человеком". Он указал на важность обмена культурным опытом, создания дополнительных возможностей для обучения иностранцев в РФ.