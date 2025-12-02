Ван И: РФ и Китай работают над реализацией договоренностей по безопасности

По словам главы МИД КНР, Москва и Пекин едины в том, что китайско-российские отношения сохраняют высокую динамику

Редакция сайта ТАСС

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и глава МИД КНР Ван И © Александр Бурмистров/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Москва и Пекин работают над реализацией договоренностей на высшем уровне по стратегической безопасности. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на консультациях по стратегической безопасности с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

"Вместе работаем над реализацией договоренностей на высшем уровне по вопросам стратегической безопасности. Мы прилагаем огромные усилия для воплощения стратегических решений и укрепления политического взаимодоверия. Вы и ваши предшественники проделали огромную работу на этом треке. Мы высоко это оцениваем", - сказал он.

По словам Ван И, Москва и Пекин едины в том, что китайско-российские отношения сохраняют высокую динамику. "В рамках празднования 80-летия победы в мировой антифашистской войне состоялся целый ряд важных контактов на высшем и высоком уровне. Особо отмечу, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин дважды встретились в Москве и в Пекине, направляя китайско-российские отношения на устойчивое и уверенное продвижение вперед, несмотря на глобальную турбулентность и непредсказуемость", - добавил он.

Глава МИД КНР указал, что страны подтвердили решимость отстаивать итоги Второй мировой войны, которая далась ценой огромных жертв. "Мы вместе противостоим любым попыткам, заявлениям, которые противоречат исторической правде. Надо быть начеку в связи с попытками возрождения японского милитаризма, фашизма. Важно дать отпор любым таким попыткам", - подчеркнул Ван И.

"Следующий год пройдет под знаком 30-летия стратегического взаимодействия Китая и России, 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Это очередная веха в истории китайско-российских отношений. Нам важно и дальше укреплять стратегическое взаимодоверие, углублять добрососедство и дружбу, расширять взаимовыгодное сотрудничество, содействовать экономическому развитию и национальному возрождению каждой из наших стран, противостоять новым вызовам и новым угрозам", - добавил китайский высокопоставленный дипломат.