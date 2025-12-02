Зеленский: Украина и США доработали женевский проект мирного соглашения

Участники украинской переговорной группы "доложили об основных акцентах американской стороны", заявил он

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Делегации Украины и США на переговорах во Флориде доработали американский план мирного урегулирования украинского конфликта, ранее согласованный сторонами в Женеве. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Работа велась на основе женевского документа, и этот документ был доработан", - написал он в Telegram-канале.

Зеленский также сообщил, что глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и участники украинской переговорной группы "доложили об основных акцентах американской стороны в диалоге". О каких акцентах идет речь, он не уточнил.

Ранее Зеленский заявил, что по итогам переговоров украинской и американской делегаций во Флориде Киеву придется еще поработать над "непростыми вещами".

23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, но не все ключевые положения. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено до 22.

30 ноября делегации США и Украины встретились на юге Флориды для продолжения переговоров. Со стороны США принимали участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица. По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию. Портал Axios написал, что переговоры между Киевом и Вашингтоном были трудными и касались в основном территориальных вопросов. В свою очередь агентство РБК-Украина со ссылкой на источник сообщило, что стороны не смогли окончательно согласовать финальный текст мирного плана.