"Инсайдер": Рада планирует в 2026 году прекратить финансирование телемарафона

Размер финансирования составляет около $47 млн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Украинский парламент планирует прекратить финансирование единого всеукраинского телемарафона в размере 2 млрд гривен (около $47 млн) в 2026 году. Об этом сообщило украинское издание "Инсайдер".

Источник информации издание не привело.

Споры об отмене или изменении формата телемарафона идут на Украине уже давно. В 2022-2023 годах на телемарафон было израсходовано 2,13 млрд гривен, а в 2024 году на его финансирование заложили около 2 млрд гривен. В 2025 году по сравнению с 2024 годом власти увеличили его финансирование на 150 млн гривен ($3,5 млн). В октябре депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Богдан Кицак заявлял, что, если закрыть телемарафон, это "позволит сэкономить 2-3 млрд гривен". В понедельник депутат Рады Нина Южанина раскритиковала заложенные в проекте госбюджета на 2026 год расходы в 5,5 млрд гривен на телемарафон и стратегические коммуникации.

Телемарафон появился на Украине в феврале 2022 года и представляет собой объединенный эфир нескольких украинских телеканалов. Изначально телемарафон транслировали 11 телеканалов, затем их число сократилось до 6. Во включениях участвуют в основном политики и чиновники, лояльные к Владимиру Зеленскому, а оппозиция фактически отстранена от эфира. Оппоненты власти называют телемарафон одной из форм цензуры.

Телемарафон вызывал нарекания и у европейских партнеров Киева. В отчете Еврокомиссии о выполнении Украиной условий для начала переговоров о ее вступлении в ЕС, опубликованном в 2023 году, властям страны было рекомендовано "разработать дорожную карту по восстановлению плюралистического, прозрачного и независимого медиаландшафта".