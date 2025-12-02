В Финляндии заявили, что не готовы предоставить Украине гарантии безопасности

Премьер-министр страны Петтери Орпо отметил, что Хельсинки может помочь в создании механизмов безопасности для Киева

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Финляндии не готовы предоставить Украине гарантии безопасности, но могут помочь в создании механизмов безопасности для Киева. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Финляндии Петтери Орпо по итогам встречи с главой правительства Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Гарантии безопасности - это довольно серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности", - отметил Орпо.

По его словам, в Хельсинки пока "не видели каких-либо подробностей или конкретных предложений о том, как должны выглядеть гарантии безопасности". Орпо отметил, что финская сторона "продолжает работу над организацией мер безопасности, но это другое по сравнению с гарантиями". Как считает премьер, эти механизмы могут быть предоставлены "только более крупными государствами". Он также указал на "необходимость участия США" при их реализации.

Ранее в совместном заявлении главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Испании, Италии, Польши, Франции, ФРГ и Евросоюза по итогам консультаций в Лондоне обозначили свою "приверженность надежным гарантиям безопасности для Украины", что включает "изучение возможности создания коалиции из воздушных, сухопутных и морских сил сдерживания, которые могли бы помочь создать уверенность в любом будущем мире и поддержать воссоздание Вооруженных сил Украины".

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой, Москва не примет этого ни при каких условиях.