В Казахстане сообщили о запросе на запрет пропаганды ЛГБТ

Популяризация подобных отношений влияет на психику детей, заявил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 2 декабря. /ТАСС/. Влияние пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), на психику детей доказано медиками и в ходе исследований различных неправительственных организаций. В обществе в Казахстане есть запрос на запрет такой пропаганды среди несовершеннолетних, сообщил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов на заседании комитета Сената (верхней палаты) парламента республики по социально-культурному развитию.

Кочетов напомнил, что в Казахстане полтора года назад граждане собирали петицию о запрете пропаганды ЛГБТ и было решено частично удовлетворить ее.

"Прошло полтора года, смежные исследования государственные органы провели, например, министерство здравоохранения, они озвучивали это на рабочей группе в Мажилисе (нижней палате парламента - прим. ТАСС) по данному законопроекту, также озвучивали на презентации исследования неправительственной организации, которая выступила с инициативой. Они выявили, что существует тесная взаимосвязь, прямая взаимосвязь между подвижной психикой несовершеннолетних и влиянием на нее пропаганды. Именно поэтому в качестве основного объекта, для которого, собственно говоря, будут введены ограничения, являются дети", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кочетов отметил, что иностранные неправительственные организации исследовали восприятие темы в казхстанском обществе.

"Я это рассказываю к тому, что все эти исследования подтвердили тезис о том, что в казахстанском обществе существует большой запрос на запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. То есть это очень важно, это не только инициатива депутатов Мажилиса, которые выступили с положениями данного законопроекта, а это по большому счету инициатива большого круга казахстанцев, большого круга граждан", - сказал вице-министр.

По его словам, в случае принятия этих поправок власти республики и участники рынка обсудят, как применять закон относительно контента, где содержится информация, попадающая под запрет. По его словам, власти предлагали категоризировать фильмы, где встречается информация, однако "рынок немного другие условия озвучивает" и "говорит о том, что проще будет не идти по градации, а проще какие-то откровенные вещи вообще вырезать из фильмов". Он заверил, что это будет обсуждаться в поисках компромисса, о чем проинформируют общественность.

Нормы о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и нетрадиционных сексуальных отношений среди детей в Казахстане входят в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента". Законопроект в ноябре был принят в нижней палате парламента республики и направлен в Сенат.