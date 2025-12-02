На Украине в детсаду устроили травлю ребенка за общение на русском

Как отмечает издание "Страна", женщина, которая сама является учителем английского языка, заявила при других детях, что не понимает речь девочки, а позже потребовала от воспитателей и директора заставить ее говорить на украинском

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мама одного из воспитанников детского сада в Киевской области устроила травлю трехлетней девочки - беженки из прифронтового района Украины, посещавшей то же дошкольное учреждение, за то, что она говорила на русском языке. Об этом сообщило издание "Страна".

Как отмечает издание, женщина, которая сама является учителем английского языка, заявила при других детях, что не понимает речь девочки, а позже потребовала от воспитателей и директора детсада заставить девочку говорить на украинском языке.

В соцсетях это поведение вызвало у многих резкую критику, некоторые даже назвали женщину врагом Украины. Тем не менее языковой омбудсмен страны Елена Ивановская поддержала травлю ребенка, заявив, что "детский сад, так же как и школа, - это место, где ребенок должен расти украинцем".

В свою очередь депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что обратится в полицию для проверки языкового омбудсмена на предмет нарушения закона о равноправии граждан. Сам депутат Бужанский говорит на русском языке, резко выступает против языкового давления и дискриминации русскоязычного населения Украины.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка, эта политика властей фактически поощряет многочисленные конфликты на языковой почве и является основой разжигания вражды по отношению к русскоязычным жителям страны. Власти на местах вводят полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах. При этом граждане Украины продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни. По данным украинских источников, пятая часть дошкольников совсем не понимает украинский язык, а активно пользуются им только 15%. Как свидетельствует опрос, проведенный в сентябре 2023 года по заказу консультативной миссии Европейского союза, 45% украинцев считают, что в стране существует языковая дискриминация.