Армия Судана назвала заявления СБР о прекращении огня политическим маневром

Подобный шаг направлен на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество, указали военные

НАЙРОБИ, 2 декабря. /ТАСС/. Заявления движения "Силы быстрого реагирования" (СБР) о перемирии и прекращении огня в одностороннем порядке являются политическим и медийным маневром, направленным на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество. Об этом говорится в заявлении армии Судана.

Как отмечается в документе, своими заявлениями СБР "продолжает обманывать международное, региональное и местное сообщества".

"Так называемое прекращение огня, объявленное Хамидти (имеется в виду глава СБР Мухаммед Хамдан Дагало - прим. ТАСС), - это всего лишь вводящий в заблуждение политический и медийный маневр, призванный прикрыть передвижения на местах и поддержку со стороны ОАЭ, которые подпитывают конфликт и убивают граждан Судана", - подчеркивается в заявлении.

В качестве подтверждения армия обратила внимание на то, что вооруженные формирования продолжают осаду города Бабануса, "подвергая его артиллерийским обстрелам и атакам беспилотниками". В понедельник движение начало новое наступление на город, которое было отражено, говорится в заявлении.

Ранее газета Sudan Tribune сообщила, что "Силы быстрого реагирования" захватили штаб 22-й пехотной дивизии суданской армии в стратегически важном городе Бабануса, расположенном в штате Западный Кордофан. Как отметила газета, город был атакован всего через неделю после того, как Дагало объявил в одностороннем порядке о трехмесячном перемирии в соответствии с инициативой посредников по суданскому урегулированию (Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и США).

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временный руководящий орган) Судана, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценке экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 14 млн были вынуждены покинуть свои дома, многие оказались на грани голода. В настоящее время наиболее сложная обстановка складывается в регионах Дарфур и Кордофан, которые по большей части контролируются СБР.