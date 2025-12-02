МИД Индии: особое внимание в ходе визита Путина уделят развитию торговли

На саммите также рассмотрят экономические связи двух стран

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Особое внимание в ходе российско-индийского саммита будет сосредоточено на развитии торгово-экономических связей Москвы и Нью-Дели. Об этом заявили в МИД Индии.

"Особое внимание в ходе визита [президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели] будет сосредоточено на растущих торговых и экономических связях двух стран", - сказали в министерстве.

В индийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны работают над тем, чтобы снизить имеющийся торговый дисбаланс в торговле, чтобы увеличить экспорт товаров из Индии в Россию. В этой связи МИД указал на важность проведения российско-индийского бизнес-форума, который откроется в Нью-Дели 4 декабря.

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. Визит имеет важное значение, поскольку дает возможность всесторонне обсудить обширную повестку российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы, подчеркнули в Кремле.