Литва не продлила запрет на полеты вдоль нескольких участков границы с Белоруссией

В период до конца суток 1 декабря из-за "потенциальной опасности для управления воздушным судном" действовали временные запретные зоны, напомнили в авиадиспетчерской службе, отвечающей за воздушный трафик над балтийской республикой

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Авиационные власти Литвы не продлили запрет на полеты вдоль ряда участков государственной границы с Белоруссией на высоте менее 3 600 м, действовавший до конца суток 1 декабря. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерской службе, отвечающей за воздушный трафик над балтийской республикой.

"В период до конца суток 1 декабря из-за "потенциальной опасности для управления воздушным судном" действовали временные запретные зоны, установленные для операций нацбезопасности и подразумевавшие ограничение полетов на высоте ниже 3 600 м вдоль ряда участков литовско-белорусской границы", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что также запретные зоны устанавливали и на отрезке границы с Латвией. "Пока данных о продлении соответствующего запрета не поступало", - подчеркнул собеседник агентства.

Между тем, ранее авиавласти Литвы распространили предупреждение всем пользователям воздушного пространства о том, что в ночное время в юго-восточной части страны "возможны несанкционированные полеты метеорологических аэростатов с контрабандой". В частности, согласно приводимым в предупреждении данным, вес коробок с грузом, прикрепляемых контрабандистами к метеозондам, может достигать 30 кг, они могут лететь на высоте до 5 км на расстояние до 20 морских миль (около 37 км). Действует такое предупреждение до конца января будущего года.

В то же время власти соседней Латвии до сих пор еженедельно пролонгируют введенный еще в сентябре запрет на полеты в вечерние и ночные часы вдоль границ с Россией, Белоруссией, Литвой и Эстонией на высоте до 6 км. По данным источника ТАСС в авиадиспетчерских кругах страны, запрет в Латвии действует с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 мск до 08:00 мск). Исключением во всех случаях могут стать полеты, санкционированные военным ведомством. "Пока запрет продлен до воскресенья, 7 декабря", - пояснял ранее собеседник агентства.