Ирландия дополнительно выделит €125 млн на помощь Украине

Документ должен быть подписан 2 декабря во время встречи Владимира Зеленского с ирландским правительством

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Дублин выделит дополнительные €125 млн на поддержку Украины. Об этом говорится в документе под названием "Дорожная карта 2030 партнерства Украины и Ирландии", который был опубликован ирландским правительством.

Как отмечается, дополнительные €100 млн будут направлены на оказание нелетальной военной помощи Киеву. Общий объем финансирования по этой статье с учетом уже предоставленных в 2025 году средств достигнет €200 млн. €25 млн будут направлены на "восстановление и защиту украинской энергетической инфраструктуры и обеспечение критически важных поставок электроэнергии".

Документ должен быть подписан позднее во вторник во время официального визита Владимира Зеленского в Ирландию. Программа поездки включает в себя переговоры с премьер-министром Михолом Мартином, встречу с президентом республики Кэтрин Коннолли, вице-премьером Саймоном Харрисом и министром иностранных дел Хелен Макэнти. Кроме того, во время визита должен пройти Ирландско-украинский экономический форум, а Зеленский должен выступить в парламенте республики.