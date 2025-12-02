Главы МИД стран НАТО обсудят 3 декабря предоставление Киеву средств ПВО

Генсек альянса Марк Рютте подчеркнул, что главы ведомств не ставят перед собой задачу "достичь соглашения, а обдумать, что еще они могут сделать"

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Предоставление Украине новых средств ПВО будет одной из главных тем встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе 3 декабря. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в преддверии встречи, назвав удары ВКС РФ "безумным натиском".

"Министры обсудят усилия по предоставлению систем ПВО. Предоставление Украине средств ПВО и ракет-перехватчиков, используемых в этих системах, является важным приоритетом НАТО. Это также важная часть инициативы PURL (закупок европейскими странами вооружений США для Украины - прим. ТАСС). Это будет обсуждаться и на двусторонней основе между странами НАТО и Украиной", - сказал Рютте.

Он подчеркнул, что главы МИД не ставят перед собой задачу "достичь соглашения [о новых поставках], а обдумать, что еще они могут сделать".

Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.