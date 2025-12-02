ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Рютте хочет, чтобы вопрос о приеме Украины в НАТО решался отдельно

Генсек альянса также заявил, что обсуждать этот вопрос нужно обязательно с участием представителей объединения
Редакция сайта ТАСС
14:50

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

© AP/ Ebrahim Noroozi

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте хочет, чтобы вопрос о приеме Украины в альянс решался отдельно от мирных переговоров и обязательно с участием представителей объединения. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

"Если говорить об элементах, касающихся НАТО в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине, то это решение будет приниматься отдельно, и его обсуждение однозначно должно включать НАТО", - заявил он в ответ на просьбу украинских журналистов прокомментировать визит в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. 

