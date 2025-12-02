ТАСС: Индия считает развитие связей с РФ одним из ключевых элементов политики

Двусторонняя торговля между странами достигла рекордного уровня в $68,7 млрд в 2024-2025 финансовом году, отметили источники в индийских официальных кругах

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Развитие проверенных временем, прочных и стабильных отношений с Россией - один из ключевых элементов внешней политики Индии. Об этом заявили журналистам источники в индийских официальных кругах в преддверии визита в республику президента РФ Владимира Путина.

"Россия - давний и проверенный временем партнер Индии", - отметили они, подчеркнув, что "развитие индийско-российских отношений является одним из ключевых элементов внешней политики Индии". "С момента подписания Декларации о стратегическом партнерстве между Индией и Россией в октябре 2000 года отношения между странами приобрели качественно новый характер, выйдя на новый уровень сотрудничества практически во всех областях, включая политику, безопасность, оборону, торговлю и экономику, науку и технологии, культуру и связи между людьми", - указали индийские официальные лица, напомнив, что в ходе визита президента России в Индию в декабре 2010 года стратегическое партнерство было повышено до уровня "особо привилегированного стратегического партнерства".

"Двусторонние отношения остаются прочными и стабильными на протяжении последних 78 лет. Партнерство между Индией и Россией - одно из самых устойчивых в современную эпоху благодаря общей приверженности многополярному миру, а также расширению взаимодействия за пределы традиционного военного, ядерного и космического сотрудничества", - заявили во властных кругах.

Развитие отношений

Как подчеркнули источники, "активизация торгово-экономических отношений была обозначена в качестве приоритетного направления лидерами двух стран, которые поставили цели увеличить двусторонние инвестиции до $50 млрд к 2025 году и двусторонний товарооборот до $100 млрд к 2030 году". "Двусторонняя торговля между Индией и Россией достигла рекордного уровня в $68,7 млрд в 2024-2025 финансовом году", - указали они.

"За последние два года двусторонняя торговля значительно расширилась. Обсуждаются пути увеличения экспорта из Индии, а также разработки новых моделей сотрудничества. Обе страны также стремятся к укреплению межрегионального сотрудничества, особенно с Дальним Востоком России, и продвигают инициативы по развитию связей, такие как Международный транспортный коридор Север - Юг, Восточный морской коридор Ченнаи - Владивосток и Северный морской путь", - добавили они.

"Давнее и широкомасштабное военно-техническое сотрудничество между Индией и Россией переросло из формата "покупатель-продавец" в формат, включающий совместные исследования, разработку и производство передовых оборонных технологий и систем. Россия также важный поставщик оборонного оборудования, двигателей, запасных частей и компонентов", - указали источники.

В индийских официальных кругах также отметили сотрудничество двух стран в области культуры, образования, фундаментальных наук и на таких передовых направлениях, как индийская программа пилотируемых космических полетов, нанотехнологии, атомная энергетика.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. Визит имеет важное значение, поскольку дает возможность всесторонне обсудить обширную повестку российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы, подчеркнули в Кремле.