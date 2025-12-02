Firstpost: визит Путина покажет миру, что ось РФ - Индия сохраняет значительный вес

По оценке портала, визит российского лидера на 23-й ежегодный саммит Индия - Россия будет чем-то большим, чем просто дипломатическая встреча

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Индию придаст динамику двусторонним отношениям и продемонстрирует всему миру, что ось Москва - Нью-Дели сохраняет значительный вес в международных отношениях. Такое мнение выразил индийский информационный портал Firstpost.

По его оценке, визит российского лидера на 23-й ежегодный саммит Индия - Россия будет чем-то большим, чем просто дипломатическая встреча. Он станет сигналом о целенаправленной попытке обеих стран восстановить прежний ритм структурированного партнерства, говорится в публикации. Для премьер-министра Индии Нарендры Моди значение этой встречи может выходить за рамки торговых показателей и оборонных контрактов - это послание миру о том, что, несмотря на нестабильность, ось Москва - Дели сохраняет значимость и вес, подчеркивается в статье.

По оценке портала, позиция Индии для многих развивающихся экономик, наблюдающих со стороны, становится доказательством возможности успешно отстаивать национальные интересы, не поддаваясь давлению какого-либо блока. По данным Firstpost, ожидается, что саммит выведет отношения двух стран за рамки торговли нефтью и направит их в русло новых соглашений в области обороны, гражданской авиации, критически важных полезных ископаемых и высокотехнологичного сотрудничества.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. Визит имеет важное значение, поскольку дает возможность всесторонне обсудить обширную повестку российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы, подчеркнули в Кремле.