Санду заявила о дополнительном укреплении информационной безопасности Молдавии

Президент Молдавии отказалась дать подробности из-за секретности

Президент Республики Молдова Майя Санду © AP Photo/ Aurel Obreja

КИШИНЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости дополнительного укрепления информационной безопасности страны в контексте следующих избирательных кампаний.

"Речь идет о трех ключевых направлениях: информационная устойчивость, киберустойчивость и борьба с незаконным финансированием. Мы решили, что государственные институты должны быть дополнительно укреплены и представили ряд мер. <…> Я считаю, что на ближайших выборах основной попыткой воздействия снова станет манипуляция информацией с применением новых технологий, которые могут использоваться для влияния на электоральные процессы", - сказала Санду журналистам по итогам заседания Высшего совета безопасности, отказавшись дать подробности из-за секретности.

Пришедшие на брифинг журналисты ожидали заявлений по поводу вскрывшиеся контрабанды оружием через территорию республики, однако Санду ответила, что в этом вопросе необходимо тщательное расследование, заверив, что виновные будут наказаны. Рост наркотрафика президент назвала проблемой не сегодняшнего дня, заверив, что ей также занимаются.

Ранее в 2024 и в 2025 году в Молдавии прошли президентские и парламентские выборы. Они продемонстрировали падение рейтинга власти на фоне экономического спада и роста цен. В республике периодически проходят акции протеста оппозиции. Санду обвиняет своих оппонентов в подготовке госпереворота. Под этим предлогом в стране были закрыты оппозиционные телеканалы и информационные порталы, был создан центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией. По словам президента, деятельность центра направлена на борьбу с Россией, которую власти республики обвиняют в информационных атаках, и с изменниками, блокирующими курс властей на вступление в ЕС.