МИД и Минобороны Польши обсудят призыв Сейма перенести посольство РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. МИД и Минобороны Польши проведут консультации по поводу призыва Сейма (нижней палаты польского парламента) о переносе здания посольства РФ в Варшаве. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка после заседания кабмина.

"Эту сферу вопросов должны очень тщательно обсудить министерства иностранных дел и национальной обороны. Эти консультации будут проводиться", - ответил Шлапка на вопрос журналиста, какие действия предпримет польское правительство после принятия Сеймом резолюции о переносе здания посольства РФ.

21 ноября польский Сейм принял резолюцию с призывом к правительству республики принять возможные шаги с учетом положений международного права по переносу здания российского посольства в Варшаве. Авторы резолюции мотивировали необходимость такого шага соседством дипмиссии с министерством обороны республики. В свою очередь, пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр назвал это решение Сейма необязательным для исполнения.

Здание и территория посольства России в Варшаве являются собственностью РФ и расположены на улице Бельведерской, рядом с дипмиссией находится здание Минобороны республики. В апреле 2022 года польские власти захватили жилой комплекс посольства на улице Яна Собеского, а год спустя незаконно экспроприировали здание школы при дипмиссии.