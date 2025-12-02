Вучич заявил о росте нервозности в НАТО на фоне успехов России в ходе СВО

Президент Сербии подчеркнул, что возможные планы руководства альянса нанести так называемые превентивные удары по РФ представляют серьезную опасность

БЕЛГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Значительные успехи российской армии в зоне специальной военной операции вызывают все большую нервозность в руководстве НАТО. Об этом заявил журналистам президент Сербии Александар Вучич.

"Значительные успехи российской армии на фронте - что был вынужден признать генеральный секретарь НАТО и что должен признать каждый, кто объективно смотрит на вещи, - в конечном счете очевидны", - сказал Вучич, обратив внимание на успехи ВС РФ в районе Красноармейска, Красного Лимана, Купянска, Волчанска, Гуляйполя, под Северском и Константиновкой. "Когда видите, как это все развивается, становится ясно, что нервозность растет и вопрос лишь в том, что именно в итоге может случиться", - сказал он.

Жесткий ответ

Глава государства подчеркнул, что возможные планы руководства НАТО нанести так называемые превентивные удары по России представляют серьезную опасность.

"Когда я говорил, что НАТО размышляет о таком сценарии и готовится к нему, так же как и другая сторона готовится к возможному ответу, все говорили: вот опять drama queen (англ. человек, склонный все драматизировать - прим. ТАСС), все выдумывает. К сожалению, это реальность, в которой мы живем", - отметил Вучич.

По его словам, в случае нанесения таких ударов со стороны НАТО Москва может ответить несравнимо жестче.

"Если будут превентивные удары по России, я бы вовсе не был удивлен несравнимо более жестким ответом России, чем любой из тех, что мы до сих пор видели на Украине, включая тактические ядерные заряды, если не что-то еще более мощное", - считает президент.

Вучич напомнил, что, по его оценке, Москва до сих пор сохраняла определенную сдержанность. "Не забывайте, что у русских все-таки была сдержанность, потому что украинцев они воспринимают как своих друзей и братьев", - сказал он.

При этом Вучич указал, что не желает вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной. Он также назвал его "братоубийственным".