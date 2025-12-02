Президент Египта увеличил стоимость въездных виз до $45

До 1 декабря стоимость визы на въезд в Египет составляла $25

КАИР, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил повысить сумму сборов за въезд в арабскую республику на $20, до $45. Об этом говорится в указе египетского лидера.

"В соответствии с решением Палаты представителей (нижняя палата парламента Египта - прим. ТАСС) было решено установить новую пошлину на въездные визы в размере, который не превышает $20 или эквивалентную сумму в иной иностранной валюте", - говорится в документе. Отмечается, что указ, подписанный 30 ноября, вступает в силу на следующий день после подписания.

