Трамп назовет кандидата на пост нового главы ФРС в начале 2026 года

Президент США отметил, что недоволен работой нынешнего главы регулятора Джерома Пауэлла

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен назвать кандидата на пост нового председателя Федеральной резервной системы США (ФРС, выполняет функции центробанка) в начале 2026 года.

Он отметил, что недоволен работой нынешнего главы регулятора Джерома Пауэлла. "У нас есть человек, который просто упрям как осел и, вероятно, не любит вашего президента, вашего любимого президента, но ему скоро уходить. Вероятно, в начале следующего года мы объявим о назначении нового председателя ФРС", - сказал Трамп на заседании своего кабинета.

"Я говорил с [министром финансов США] Скоттом [Бессентом] о том, чтобы он занял эту должность, но он не хочет. У вас здесь лучшая работа", - добавил президент США, обратившись к сидящему рядом министру финансов. "Да, сэр", - подтвердил его слова Бессент.

Глава Минфина США заявил 18 ноября, что Трамп намерен принять решение по кандидату на пост главы ФРС к католическому Рождеству (25 декабря).

Срок полномочий Пауэлла завершится в мае следующего года. Трамп неоднократно подвергал жесткой критике ФРС и ее руководителя в связи с тем, что регулятор, по мнению президента, недостаточно активно снижал базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что ФРС умышленно не делала этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Белый дом заявлял, что ФРС руководствуется политическими интересами, а в ее совете управляющих много тех, кто выступает против Трампа.

В сентябре и октябре ФРС снижала базовую ставку. В настоящее время она находится на уровне 3,75-4%.