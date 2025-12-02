Трамп заявил, что США больше финансово не участвуют в кризисе на Украине

Экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден "раздал $350 млрд, как конфеты", отметил американский лидер

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США в финансовом плане более никак не принимают участие в кризисе на Украине.

"Как вы знаете, у нас есть проблема с войной, которую наши люди сейчас пытаются урегулировать между Россией и Украиной. Мы больше не участвуем в этой войне финансово", - сказал он во время заседания своего кабинета.

"Байден раздал $350 млрд, как конфеты. Это огромная куча денег, причем большая часть в наличных и значительная в виде оборудования. Я ничего не раздаю. Мы продаем оборудование НАТО. Европейские страны платят нам за оборудование 100% его стоимости, а затем они привозят его на Украину или делают с ним все, что им заблагорассудится. Но мы пытаемся урегулировать эту ситуацию. Я урегулировал восемь войн. Это будет девятая, и наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы урегулировать эту ситуацию", - добавил Трамп.