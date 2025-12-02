Папа Римский считает, что урегулирование на Украине требует участия Европы

Лев XIV выразил мнение, что посредническую роль может сыграть Италия

Редакция сайта ТАСС

ВАТИКАН, 2 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV считает, что Европа должна участвовать в поиске путей урегулирования украинского кризиса. Отвечая на вопросы журналистов своего пресс-пула по пути из Ливана, где он завершил свою первую зарубежную поездку, понтифик заявил, что посредническую роль может сыграть Италия.

"Очевидно, что, с одной стороны, президент США [Дональд Трамп] думал, что сможет изначально продвигать мирный план без Европы. Однако участие Европы важно, и первоначальное предложение [США по украинскому урегулированию] было изменено также и по этой причине. Я считаю, что роль Италии очень важна, в культурном и историческом плане, благодаря ее способности выступать посредником в разгар конфликта между различными сторонами, включая конфликт между Россией и Украиной", - приводит его слова Corriere della Sera. Со своей стороны Святой престол, по его словам, мог бы поддержать это посредничество. "Давайте искать вместе решение, которое действительно может привести к справедливому миру, в данном случае на Украине", - добавил понтифик.

В Кремле проходит встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. В Москве указывали, что пока сформулирован не проект договора, а скорее, "набор вопросов". Как отмечал российский лидер, пункты США по Украине могут быть положены "в основу будущих договоренностей", но об окончательных вариантах пока говорить рано.

Сразу после своего избрания на папский престол Лев XIV предлагал Ватикан в качестве площадки для встреч на высшем уровне. Италия в этом случае должна была бы способствовать организационным вопросам.