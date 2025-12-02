Сийярто: Западная Европа хочет быть физически готовой к войне с РФ к 2030 году

Именно такие цели преследуют последние планы, сверстанные Еврокомиссией в Брюсселе, отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 2 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран Западной Европы стремятся продлить вооруженный конфликт на Украине и хотят к 2030 году подготовить Евросоюз к войне с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на встрече с жителями города Вашарошнамень на северо-востоке страны.

Он подчеркнул, что именно такие цели преследуют последние планы, сверстанные Еврокомиссией в Брюсселе. "Вот в чем суть милитаризации, решений, затягивающих войну, бессмысленной отправки денег на Украину, а также стратегических документов, в которых говорится о достижении к 2029 году тактической готовности, а к 2030 году - физической готовности к войне между Европой и Россией. Это необходимо предотвратить", - подчеркнул Сийярто, заявление которого распространил венгерский МИД.

Весной этого года ЕС предпринял серьезные шаги в целях укрепления вооруженных сил стран сообщества и милитаризации европейской экономики. В марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на €800 млрд. Позже Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как части долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить к 2035 году военные расходы европейских государств до 5% ВВП.

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что считает безосновательными опасения европейцев по поводу якобы существующей военной угрозы со стороны России. Премьер-министр Виктор Орбан отмечал, что, по его мнению, Россия не собирается нападать на Европу, тем более что страны НАТО превосходят ее по обычным вооружениям, людским ресурсам и экономическому потенциалу. В то же время он неизменно напоминал, в том числе применительно к конфликту на Украине, что Россия является ядерной державой, которую по определению победить невозможно.