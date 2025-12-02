В Турции назвали неприемлемыми нападения на суда в Черном море

Такие инциденты негативно скажутся на всех странах, отметил представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик

АНКАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Нападения на суда вблизи Турции категорически неприемлемы и являются угрозой для судоходства в Черном море. Об этом заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

"Эти нападения абсолютно неприемлемы ни в нашей исключительной экономической зоне, ни за ее пределами. Кроме того, это угрожает безопасности всех морских перевозок в Черном море. Такие инциденты негативно скажутся на всех странах", - сказал он в эфире телеканала Habertürk.

Он добавил, что в связи с риском нарушения логистики в Черном море "Турция обсуждает этот вопрос со всеми сторонами".