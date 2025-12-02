На Украине мобилизовали священника канонической УПЦ

Настоятель приходов в селах Сильное и Гупалы Волынской области был задержан на работе

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Работники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Сергия Савиевского. Об этом сообщает украинский Союз православных журналистов.

Настоятель приходов в селах Сильное и Гупалы Волынской области на западе Украины был задержан на работе. Он уже прошел военно-врачебную комиссию и отправлен на Ровненский полигон.

На Украине ранее священнослужители не освобождались от всеобщей мобилизации, если подпадали под нее по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года украинский кабмин разрешил бронировать священников "критически важных религиозных организаций", а в начале июня Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила список из более чем 7,7 тыс. таких организаций. Местные СМИ сразу обратили внимание, что в нем, за некоторыми исключениями, нет общин и приходов канонической УПЦ, в то же время широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви и даже религиозные организации с сомнительной репутацией. Как поясняли в госслужбе, решение о включении религиозных организаций в перечень критически важных принималось на основе "специальных критериев".