Кулеба рассказал, что Ермак был против диалога с Кушнером

Экс-руководитель офиса Владимира Зеленского был уверен, что нужно "делать ставку" на бывшего госсекретаря США Майка Помпео, заявил экс-глава МИД Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал экс-руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака виновным в том, что Киев "упустил" возможность диалога с Джаредом Кушнером - зятем президента США Дональда Трампа.

По словам бывшего министра, познакомившись с Кушнером, он выступал за продолжение общения, но не получил поддержки. "В ответ я услышал монолог, что я ничего не понимаю в раскладах в Америке, от бывшего главы офиса <...> Зеленского [Ермака]… Надо делать ставку на Майка Помпео (бывшего госсекретаря США во время первого президентского срока Трампа - прим. ТАСС), и он ее уже сделал", - говорит Кулеба на видео, размещенном в его You-Tube канале.

По словам экс-главы МИД Украины, ему не предоставили мандат на продолжение каких-либо бесед с американцем.

Как заявил Кулеба, "из-за внутренних интриг внутри страны" возможность общения была упущена.