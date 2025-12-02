США не пригласили ЮАР на заседание шерп G20 в рамках своего председательства

Официальный представитель МИД ЮАР Криспин Пири заявил, что подобный шаг Соединенных Штатов подрывает "двадцатку" как коллективную структуру

ПРЕТОРИЯ, 2 декабря. /ТАСС/. США направили приглашения всем странам - членам Группы двадцати (G20), за исключением ЮАР, принять участие в первом заседании шерп, которое пройдет в текущем месяце под их председательством. Об этом сообщил местный новостной портал News 24.

Встреча шерп назначена на 15-16 декабря, однако ЮАР не получила приглашение на участие в ней, отмечает издание.

Официальный представитель МИД ЮАР Криспин Пири заявил, что подобный шаг США подрывает "двадцатку" как коллективную структуру, так как ее легитимность основана на полном участии всех стран-членов в работе Группы двадцати. "Любой односторонний отход от этого консенсуса не только раздробит нашу коллективную повестку дня, но и неизбежно создаст прецедент, внеся новую дестабилизирующую переменную в систему членства для каждой из присутствующих в "двадцатке" стран", - приводит его слова News 24.

Ранее президент США Дональд Трамп поставил под сомнение желательность участия ЮАР в работе G20 на том основании, что, по его мнению, в этой стране происходит геноцид белого меньшинства. Он также сообщил, что саммит лидеров стран Группы двадцати пройдет в 2026 году во Флориде и на него не будет приглашена делегация ЮАР.

В свою очередь президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что ЮАР является полноправным членом G20 и не потерпит оскорблений со стороны другой страны относительно ее присутствия на глобальных платформах. Он подчеркнул, что Южно-Африканская Республика продолжит участвовать в качестве полноправного, активного и конструктивного члена Группы двадцати.

Бойкот и его последствия

США бойкотировали саммит G20, который прошел под председательством ЮАР в Йоханнесбурге 22-23 ноября, из-за несогласия с его повесткой дня. ЮАР также не уступила требованию Вашингтона не выносить на обсуждение саммита совместную декларацию и ограничиться в качестве его итогового документа заявлением председателя. Благодаря усилиям Рамапосы совместная декларация была принята.

ЮАР также отказалась допустить на саммит представителя посольства США в ЮАР для передачи ему во время торжественной церемонии председательства в G20. По мнению ЮАР, ранг поверенного в делах посольства США не соответствовал требованиям для участия в работе саммита.

Председательство США в "двадцатке" началось 1 декабря 2025 года и продлится 12 месяцев.

Группа двадцати - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран - была создана осенью 1999 года с целью координации усилий ведущих держав по поддержанию стабильности мировой экономики. С годами G20 стала больше внимания уделять геополитическим вопросам. На текущий день "двадцатка" объединяет 19 государств, а также Африканский союз и Евросоюз. На страны G20 приходится 85% мирового ВВП и 75% мировой торговли. В них проживают две трети населения планеты.