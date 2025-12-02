Трамп: США могут начать наносить удары по наркомафии не только в Венесуэле

Американский лидер заявил о возможности ударов также по целям в других странах Латинской Америки

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы могут начать наносить удары по объектам наркомафии не только в Венесуэле, но и в других странах Латинской Америки.

"Я слышал, что Колумбия производит кокаин, - сказал Трамп во вторник во время заседания своего кабинета. - У них есть заводы по производству кокаина, понимаете? А потом они продают нам свой кокаин. Мы очень ценим это. Да, любой, кто этим занимается и продает это в нашу страну, будет подвергнут удару".

Его попросили уточнить, идет ли речь об ударах не только по Венесуэле. "Нет, не только Венесуэла", - ответил Трамп.