Насралла обогнал поддержанного Трампом кандидата на выборах в Гондурасе

Согласно данным Национального избирательного совета, по итогам обработки 63,2% протоколов за кандидата от Либеральной партии голоса отдали 39,99% избирателей

МЕХИКО, 3 декабря. /ТАСС/. Кандидат в президенты Гондураса от Либеральной партии Сальвадор Насралла впервые вышел вперед в ходе подсчета голосов на состоявшихся выборах, обогнав консерватора Насри Асфуру, которого открыто поддерживает лидер США Дональд Трамп.

Согласно данным Национального избирательного совета Гондураса, по итогам обработки 63,2% протоколов за кандидата от Либеральной партии голоса отдали 39,99% избирателей. Насри Асфура из Национальной партии набирает 39,77% голосов. Разница между ними составляет 4 427 голосов.

На третьем месте расположилась кандидат от правящей левой Партии свободы и перестройки Рикси Монкада с результатом 19,18% голосов.

Трамп ранее выступил с утверждением, что в Гондурасе преждевременно завершили подсчет голосов на выборах президента. Он указал, что в стране "похоже, пытаются изменить результаты президентских выборов" и пообещал, что в таком случае страна "дорого заплатит".

Трамп ранее призвал жителей Гондураса отдать свой голос за Асфуру. Монкаду он назвал коммунисткой, а Насраллу - "почти коммунистом". Асфура, по мнению Трампа, является "другом свободы". Американский лидер пообещал всестороннюю поддержку Гондурасу со стороны Вашингтона в случае победы кандидата от Национальной партии. Он также заявил о помиловании отбывавшего 45-летнее наказание в США по обвинению в наркотрафике бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, однопартийца Асфуры.