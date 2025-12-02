Депутат Боскан: более 300 колумбийских наемников погибли на Украине

Всего украинская сторона завербовала для участия в боевых действиях свыше 500 граждан республики, заявила парламентарий

МЕХИКО, 3 декабря. /ТАСС/. Более 300 колумбийских наемников, завербованных для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, погибли в ходе конфликта на Украине. Об этом в Палате представителей Конгресса Колумбии заявила депутат от правящего блока "Исторический пакт" Кармен Фелиса Рамирес Боскан.

"Есть данные, которые показывают, что более 500 колумбийцев были завербованы как боевики на Украине, и более 300 из них погибли", - заявила парламентарий, выступая на заседании Палаты представителей по вопросу принятия законопроекта о присоединении к конвенции о запрете наемничества. Трансляция велась на YouTube-канале Конгресса.

"На Украине у Колумбии нет даже посольства, которое могло бы помочь этим людям. Молодые люди уехали, поверив в обещание получить €5 тыс, и сегодня их уже нет на этой земле, потому что они были убиты в бою", - добавила депутат.