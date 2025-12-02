Стубб заявил о гибели либерального миропорядка

Президент Финляндии выразил мнение, что "многостороннее сотрудничество уступает место многополярной конкуренции"

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Финляндии Александр Стубб считает, что либеральный мировой порядок заметно уступает многополярной конкуренции, которая дала возможность развивающимся странам определять правила устройства мира.

"Мы живем в новом мире беспорядка, - отметил Стубб в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs. - Либеральный, основанный на правилах порядок, возникший после окончания Второй мировой войны, сейчас умирает. Многостороннее сотрудничество уступает место многополярной конкуренции. Оппортунистические сделки, похоже, имеют большее значение, чем защита международных правил".

По его мнению, в мире разворачивается трехстороннее противостояние между "глобальным Западом, глобальным Востоком и глобальным Югом".

В апреле президент Финляндии заявил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией на политическом уровне. При этом он уточнил, что перспективы контактов с Москвой зависят от прекращения конфликта на Украине и развития дискуссий о восстановлении отношений в целом.