Politico: Маск считает, что Вэнс будет следующим президентом США

По информации источников газеты, об этом Илон Маск сообщил своим бывшим коллегам

Редакция сайта ТАСС

Илон Маск © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Илон Маск заявил бывшим коллегам, что следующим главой Белого дома, по его мнению, станет действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом сообщила американская газета Politico.

По словам ее источников, Маск выразил уверенность в этом в состоявшемся 22 ноября выступлении по видеосвязи перед сотрудниками ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE). Маск ранее в 2025 году течение нескольких месяцев курировал его работу и являлся госслужащим США с особым статусом, трудившимся на общественных началах. Он фактически входил в ближайшее окружение действующего президента США Дональда Трампа.

Маск во время упомянутого выступления, которое не транслировали публично, подчеркнул, что США находятся в начале "великого 12-летнего периода". Как уточняет издание, речь идет о начавшемся четырехлетнем сроке Трампа на посту президента, а также о двух последующих таких сроках Вэнса. По сведениям газеты, у Маска сложились хорошие отношения с Вэнсом. Следующие президентские выборы состоятся в США в 2028 году. Вэнс пока не заявлял однозначно о планах баллотироваться на них. Трамп этой возможности по закону не имеет, поскольку текущий срок на высшем государственном посту США для него является уже вторым. 22-я поправка к Конституции США ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками.

Маск также выразил уверенность в том, что он входит в число лиц, являющихся "главными целями для покушений" в США наряду с Трампом и Вэнсом.

Маск является руководителем компаний SpaceX (специализируется на разработках в сфере освоения космоса) и Tesla (производит электромобили) и самым состоятельным человеком на планете. По последним оценкам агентства Bloomberg, его состояние превышает $450 млрд. Согласно публикациям в американской печати, ранее в 2025 году отношения между Трампом и Маском испортились по разным причинам, в том числе связанным с деловыми интересами последнего. После ухода с госслужбы Маск устроил с Трампом 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Позднее бизнесмен заявил, что сожалеет о резких высказываниях в адрес Трампа. В сентябре они сидели рядом на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона). В конце октября Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Маском, несмотря на произошедшую ранее ссору.