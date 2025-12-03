Ван И: КНР поддерживает все усилия, направленные на достижение мира на Украине

Министр иностранных дел Китая встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Москве 2 декабря

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел КНР Ван И © AP Photo/ Pavel Golovkin, Pool

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира на Украине, поддерживает заключение всеобъемлющего и долгосрочного мирного соглашения. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, состоявшейся 2 декабря в Москве.

"Китай поддерживает все усилия, способствующие установлению мира на Украине, выступает за заключение всеобъемлющего и долгосрочного мирного соглашения, будет продолжать поддерживать стратегические контакты с Россией по этому вопросу". - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что в рамках российско-китайских консультаций по стратегической безопасности, прошедших 2 декабря в Москве под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел КНР Ван И, стороны провели глубокий обмен мнениями и скоординировали позиции по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.