Трамп выступит в Белом доме с заявлением в 22:30 мск

Тема выступления президента США не раскрывается

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступит перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома с заявлением в 14:30 по местному времени (22:30 мск). Это следует из расписания Трампа, которое обнародовал Белый дом.

В расписании говорится, что президент выступит с заявлением, но его тема не раскрывается.

В 10:00 (18:00 мск) Трамп примет участие в церемонии фотографирования со стажерами Белого дома.