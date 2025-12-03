Ли Чжэ Мён: Южная Корея надеется на скорое достижение мира на Украине

Военных конфликтов следует избегать, считает президент республики

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Республика Корея надеется на скорое достижение мира на Украине. Об этом на пресс-конференции с иностранными журналистами заявил южнокорейский президент Ли Чжэ Мён.

"Мы надеемся, что война на Украине завершится, как можно скорее", - сказал Ли Чжэ Мён. По его словам, военных конфликтов следует избегать. Ли Чжэ Мён повторил, что Республика Корея принимает участие в международных санкциях против России, поскольку считает проведение специальной военной операции нарушением международного права.

В Москве неоднократно указывали, что решение о проведении СВО соответствует международному праву.