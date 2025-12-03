Ли Чжэ Мён заявил, что Южная Корея считает важными отношения с Россией

Они остаются "сложными, но Сеул продолжит усилия по поддержанию коммуникации", подчеркнул президент республики

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён © Валерий Шарифулин/ ТАСС

СЕУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Республика Корея считает важными отношения с Россией и продолжит поддерживать коммуникацию с Москвой. Об этом заявил южнокорейский президент Ли Чжэ Мён.

"С точки зрения Республики Корея, отношения с Россией тоже очень важны", - отметил Ли Чжэ Мён. По его словам, отношения РФ и КНДР развиваются в невыгодном для Сеула направлении, но южнокорейские власти не собираются полностью отказываться от связей с Москвой.

Отношения с Россией остаются "сложными, но Сеул продолжит усилия по поддержанию коммуникации", уточнил президент РК.