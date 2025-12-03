Петро: удары США по Латинской Америке будут считаться войной

Президент Колумбии призвал Вашингтон не разрушать "два века дипломатических отношений"

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что любая атака со стороны США будет воспринята как акт агрессии, ведущий к войне.

"Нападение на наш суверенитет будет означать объявление войны", - написал Петро в X. "Не разрушайте два века дипломатических отношений", - предупредил президент Колумбии, пригласив президента США Дональда Трампа в свою страну, чтобы увидеть, как Богота борется с наркомафией.

2 декабря Трамп во время заседания своего кабинета заявил, что американские вооруженные силы вскоре начнут наносить удары по наземным целям в Латинской Америке в ходе борьбы с наркотрафиком.