В ЕС заявили, что не предпринимают попыток экспансии в Центральную Азию

Заинтересованность Евросоюза в регионе состоит в том, чтобы центральноазиатские страны развивались, там царили мир и благополучие, сообщил представитель ЕС Эдуардс Стипрайс

АСТАНА, 3 декабря. /ТАСС/. Европейский Союз не предпринимает попыток экспансии в Центральную Азию и осознает присутствие в регионе России и Китая. Об этом заявил специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс.

"Мы не являемся непосредственными соседями и нас очень трудно обвинить в каких-то попытках экспансии за счет стран Центральной Азии, будь то политическая или экономическая экспансия в регионе. Я думаю, наши отношения основываются исключительно на взаимной выгоде", - отметил дипломат в интервью агентству Казтаг.

"В то же самое время, конечно, мы понимаем, что здесь присутствуют и другие партнеры, игроки, иногда можно так выразиться. Конечно же, это и Китай, это Российская Федерация", - сказал Стипрайс.

По его словам, заинтересованность Евросоюза в Центральной Азии состоит в том, "чтобы регион развивался бы стабильно, чтобы здесь царил бы мир и благополучие". "Потому что это непосредственно затрагивает в том числе вопросы нашей безопасности", - добавил представитель ЕС.

В апреле в узбекистанском Самарканде состоялся первый в истории саммит "Центральная Азия - Европейский Союз", в ходе которого пять глав государств региона встретились с руководством ЕС.