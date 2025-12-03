New Straits Times: Малайзия возобновит поиски исчезнувшего Malaysia Airlines

Поисковые работы по обнаружению пропавшего в 2014 году пассажирского самолета начнутся 30 декабря

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Глубоководные поиски исчезнувшего в марте 2014 года самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс МН370 из Куала-Лумпура в Пекин, возобновятся 30 декабря. Об этом сообщило издание New Straits Times со ссылкой на Министерство транспорта Малайзии.

По данным ведомства, американская компания Ocean Infinity будет проводить подводные работы в течение 55 дней с перерывами. "Поиски запланированы в районе, в котором, по оценкам, наиболее вероятно обнаружение авиалайнера", - отмечается в заявлении Минтранса.

Boeing 777-200 компании Malaysia Airlines вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года и примерно через два часа пропал с радаров. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту погибли. Никаких следов авиалайнера до сих пор не обнаружено.