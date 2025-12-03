Эксперт Бхадракумар: инновации могут открыть новую главу в отношениях РФ и Индии

Эксперт по вопросам международной безопасности отметил, что основное внимание индийского премьер-министра Нарендры Моди сместилось с внешней политики на экономику, что очень хорошо для России

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 декабря. /ТАСС/. Российско-индийские отношения на текущем этапе развития могут значительно продвинуться вперед за счет смелых идей и инноваций. Такое мнение выразил ТАСС бывший индийский дипломат, эксперт по вопросам международной безопасности Мелкулангара Бхадракумар, комментируя предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели.

"Основное внимание премьер-министра Индии Нарендры Моди сместилось с внешней политики на экономику. И это очень хорошо для России, которая может изучить новые возможности для взаимодействия. Моди будет очень заинтересован, если Россия выйдет на эту встречу с амбициозной повесткой, смелыми идеями и инновационными предложениями", - сказал он.

По мнению эксперта, "это значительно улучшит индийско-российские отношения, которые больше не будут зависеть только от поставок оружия, атомных электростанций и нефти". "Они будут распространяться на всю промышленность", - добавил он. "В этом заключается повышение уровня отношений, отвечающее потребностям Индии и интересам России, что найдет отражение и в торговле, и в инвестициях, и в прочем", - убежден Бхадракумар.

Отметив большую роль, которую играют в процессе принятия решений лидеры двух стран, собеседник агентства выразил убеждение, что их встреча в Нью-Дели не выльется в "простой обмен любезностями". "Это будет нечто гораздо большее. Я ожидаю, что это будет очень содержательная встреча", - резюмировал он.

Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. В Нью-Дели состоится 23-й российско-индийский саммит.