Эксперт Бхадракумар: РФ находится на пике своего стратегического влияния в мире

Бывший индийский дипломат отметил, что "обновление России за последние четыре года следует рассматривать не только в контексте украинского конфликта, но и как возрождение уверенности в себе"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетит Индию в поворотный момент в истории, когда Россия находится на пике своего стратегического влияния на события в мире. Такое мнение выразил ТАСС бывший индийский дипломат, эксперт по вопросам международной безопасности Мелкулангара Бхадракумар.

"Россия находится на пике своего стратегического позиционирования в мировом порядке. Поэтому в предстоящий период она будет чрезвычайно важным собеседником для любой страны мира. Это придает визиту Путина в Индию особую значимость", - сказал он.

По словам эксперта, за прошедшее с момента последнего визита российского лидера в Индию в 2021 году время "Россия совершила большой скачок вперед в стратегическом плане". "Так называемый коллективный Запад проявил высокомерие, воинственность и антироссийский настрой. У них не было никаких причин участвовать в конфликте на Украине, кроме как с целью ослабить Россию и, возможно, даже попытаться ее уничтожить", - отметил он, подчеркнув, что, как и во времена Второй мировой войны, "страна взяла себя в руки, переломила ход войны и в результате стала сверхдержавой". "Я считаю, что сейчас мы наблюдаем повторение того, что было в середине прошлого века", - пояснил собеседник агентства.

"Обновление России за последние четыре года следует рассматривать не только в контексте украинского конфликта, но и как возрождение уверенности в себе, самоутверждение и потребность заново осмыслить новый мировой порядок и историческую роль страны в его формировании, что согласуется с собственными интересами России и, конечно же, объединяет международное общественное мнение", - указал эксперт.

В этом контексте попытки США разорвать российско-индийские связи путем торговых пошлин и политического давления Бхадракумар считает обреченными на провал. "Индия не запугана унизительными и оскорбительными высказываниями и заявлениями со стороны Соединенных Штатов", - указал он. "В Индии раньше был очень проамериканский климат. Но маятник качнулся в другую сторону", - добавил эксперт. "В этой связи российская дипломатия может быть активной, и принимающие решения индийские официальные лица отнесутся к этому благосклонно", - считает он.

Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. В Нью-Дели состоится 23-й российско-индийский саммит.