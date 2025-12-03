Defense One: АНБ США сократило 2 тыс. сотрудников из-за давления Трампа

Источники портала отметили, что одни сокращенные сотрудники ушли сами, другие были уволены, а остальные согласились на процедуру отсроченного увольнения

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Агентство национальной безопасности (АНБ) США, входящее в состав Пентагона и занимающееся радиоэлектронной разведкой и обеспечением безопасности в киберпространстве, сократило штат сотрудников на 2 тыс. человек в результате давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным портала, точное число сотрудников агентства засекречено из соображений безопасности, однако, согласно опубликованному в прошлом году властями штата Мэриленд отчету, на тот момент в АНБ работали порядка 39 тыс. человек. Источники отметили, что "чистка" была проведена в результате многомесячного давления со стороны администрации в рамках ее усилий по сокращению федерального правительства, а также уменьшения избыточной численности и снижения политизированности разведсообщества. Они уточнили, что одни сокращенные сотрудники ушли сами, другие были уволены, а остальные согласились на процедуру отсроченного увольнения, когда они досрочно покидали госслужбу, но при этом в течение нескольких месяцев продолжали получать зарплату.

С начала 2025 года администрация Трампа начала массовые сокращения в ряде ведомств. В этой работе активно участвовал Илон Маск, который курировал работу ныне расформированного ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE), направленную на сокращение раздутого госаппарата и борьбу с бюрократией.