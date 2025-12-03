NYT: США прекратили обработку иммиграционных запросов граждан 19 стран

В последние несколько дней американская администрация объявила о серьезных изменениях в иммиграционной системе

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Американские власти прекратили рассмотрение иммиграционных запросов граждан 19 стран, представителям которых ранее был запрещен въезд в США. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на Службу гражданства и иммиграции США.

Такая мера должна коснуться граждан Афганистана, Бурунди, Венесуэлы, Гаити, Ирана, Йемена, Кубы, Лаоса, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи.

По данным издания, американская администрация объявила в последние несколько дней о масштабных изменениях в иммиграционной системе. Она включает пересмотр грин-карт, выдаваемых гражданам стран, на которые распространяется запрет на въезд, и пересмотр грантов на предоставление убежища, выдаваемых при администрации бывшего президента Джо Байдена. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм предложила ввести полный запрет на въезд в страну для тех государств, чьи граждане чаще других представляют угрозу национальной безопасности. Эти и другие подобные меры необходимы и для усиления проверки лиц, уже находящихся в стране, отметили в ведомстве.

"Ничто нельзя исключать, пока каждый иностранец не будет проверен максимально тщательно", - говорится в заявлении Службы гражданства и иммиграции США. По словам ее представителя, подобные решения отражают стремление администрации Дональда Трампа добиться того, чтобы "гражданами становились лучшие из лучших" в то время, когда "на карту поставлено будущее" Соединенных Штатов. "Гражданство - это привилегия, а не право", - добавил он.

Все эти шаги последовали после того, как 26 ноября мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии США около сквера имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет примерно 300 м. Нападавший и два гвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих умерла.

По данным властей, подозреваемый прибыл в США из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема союзников после вывода американских войск из страны.