Медведчук назвал приговором власти Зеленского практически любые возможные условия мира
Редакция сайта ТАСС
06:22
обновлено 06:28
Практически любые возможные условия мира - это "смертельный" приговор власти Зеленского и всей политической системе Украины, считает председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Стратегия Киева в том, чтобы "подвешивать" пару вопросов, но реально ни с чем не соглашаться, отметил он. Заявления Залужного о "мире" ничем не отличаются от того, что говорит Зеленский, заявил Медведчук.
Новость дополняется.