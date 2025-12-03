Медведчук назвал приговором власти Зеленского практически любые возможные условия мира

Председатель Совета Движения "Другая Украина" видит стратегию Киева в том, чтобы "подвешивать" пару вопросов, но реально ни с чем не соглашаться

Редакция сайта ТАСС

Практически любые возможные условия мира - это "смертельный" приговор власти Зеленского и всей политической системе Украины, считает председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Стратегия Киева в том, чтобы "подвешивать" пару вопросов, но реально ни с чем не соглашаться, отметил он. Заявления Залужного о "мире" ничем не отличаются от того, что говорит Зеленский, заявил Медведчук.

