Ли Чжэ Мён: Южная Корея не нарушит ДНЯО, если построит атомную подлодку

Южнокорейский лидер отметил, что США не дадут разрешения на создание атомной бомбы на юге Корейского полуострова и что в этом случае могут последовать международные санкции

СЕУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Республика Корея не нарушит режим нераспространения ядерного оружия, если построит подводную лодку с атомной силовой установкой. Об этом заявил южнокорейский президент Ли Чжэ Мён на пресс-конференции с иностранными журналистами.

"Подводная лодка с атомной силовой установкой - это военная [техника], а не ядерное оружие. На ней нет ядерной бомбы, поэтому она останется в рамках режима нераспространения", - сказал Ли Чжэ Мён. Он повторил, что Республика Корея привержена своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Южнокорейский лидер отметил, что США не дадут разрешения на создание атомной бомбы на юге Корейского полуострова и что в этом случае могут последовать международные санкции.

"Вопрос переработки использованного ядерного топлива тоже не имеет отношения к режиму нераспространения", - считает президент.

Ли Чжэ Мён также подчеркнул, что Республика Корея хочет построить атомную подводную лодку на своей территории. "Президент Трамп говорил о строительстве подводной лодки в Филадельфии, но это затруднительно с нашей точки зрения. С экономической, военной точки зрения, из соображений безопасности желательнее произвести ее у себя", - сказал южнокорейский лидер.

По итогам саммита в Кёнджу в конце октября американский президент Дональд Трамп сказал, что разрешит Южной Корее построить подлодку с атомной силовой установкой в США. Тогда же Ли Чжэ Мён попросил своего коллегу предоставить Сеулу право на самостоятельную переработку использованного ядерного топлива. Накануне глава Республики Корея признал, что переговоры по последнему вопросу идут не так гладко, как ожидалось, поскольку в американских ведомствах существуют опасения на этот счет.