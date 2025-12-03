АВС: США отменили церемонию натурализации для граждан 19 стран

Эта церемония, на которой дается присяга на верность США, является последним шагом в получении американского гражданства

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа без объяснения причин отменила все запланированные церемонии натурализации для граждан 19 стран. Об этом сообщил телеканал АВС со ссылкой на свои источники.

Эта церемония, на которой дается присяга на верность США, является последним шагом в получении американского гражданства. Кроме того, для граждан этих стран были отменены все запланированные собеседования по допуску к церемонии натурализации. АВС отмечает, что, вероятно, речь идет о гражданах Афганистана, Бурунди, Венесуэлы, Гаити, Ирана, Йемена, Кубы, Лаоса, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Сьерра-Леоне, Того, Туркмении, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на Службу гражданства и иммиграции США сообщила, что американские власти прекратили рассмотрение иммиграционных запросов граждан указанных выше 19 стран, представителям которых ранее был запрещен въезд в США. По данным издания, американская администрация объявила в последние несколько дней о масштабных изменениях в иммиграционной системе. Она включает пересмотр грин-карт, выдаваемых гражданам стран, на которые распространяется запрет на въезд, и пересмотр грантов на предоставление убежища, выдаваемых при администрации бывшего президента Джо Байдена. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм предложила ввести полный запрет на въезд в страну для тех государств, чьи граждане чаще других представляют угрозу национальной безопасности. Эти и другие подобные меры необходимы и для усиления проверки лиц, уже находящихся в стране, отметили в ведомстве.

Все эти шаги последовали после того, как 26 ноября мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии США около сквера имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет примерно 300 м. Нападавший и два гвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих умерла.

По данным властей, подозреваемый прибыл в США из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема союзников после вывода американских войск из страны.