Эстония готова направить войска на Украину для гарантий безопасности в будущем

Европа должна однозначно участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине в случае окончания конфликта и достижения соглашения при усилиях США, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Эстония направит свой воинский контингент на Украину, если "коалиция желающих" решит использовать размещение иностранных подразделений в стране в качестве одной из гарантий ее безопасности в будущем. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Эстонское правительство уже решило, что если будет потребность, если "коалиция желающих" решит направить войска, мы примем в этом участие", - сказал Цахкна по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

По мнению министра, Европа должна однозначно участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине в случае окончания конфликта и достижения соглашения при посреднических усилиях США. Цахкна указал, что считает размещение войск необходимым шагом на этом пути.

"Если получится обеспечить мир на Украине, таким образом мы обеспечим и безопасность Европы", - добавил Цахкна. При этом он подчеркнул, что Эстония продолжит считать Россию долгосрочной угрозой своей безопасности.

Ранее в совместном заявлении главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Испании, Италии, Польши, Франции, ФРГ и Евросоюза по итогам консультаций в Лондоне обозначили свою "приверженность надежным гарантиям безопасности для Украины", что включает "изучение возможности создания коалиции из воздушных, сухопутных и морских сил сдерживания, которые могли бы помочь создать уверенность в любом будущем мире и поддержать воссоздание Вооруженных сил Украины".

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой, Москва не примет этого ни при каких условиях.